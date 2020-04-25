В США количество смертей от коронавируса превысило 52 тысячи

В США, где сейчас больше всего выявленных заболеваний COVID-19, количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса превысило 52 тысячи.
Об этом сообщает CNN.
"По данным университета Джона Хопкинса в США зафиксирован 906 551 случай коронавируса и 52042 летальных случая в результате пандемии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение ближайших дней в статистику могут начать записывать так называемые "смерти, вероятно, вызванные" коронавирусом, в таком случае эти изменения могут вызвать стремительный рост количества летальных случаев в США.
Ранее стало известно, что Вашингтон направит на борьбу с пандемией и ее последствиями почти 484 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил соответствующий законопроект о пакете финансовой помощи.
На этой неделе Конгресс США почти единогласно проголосовал в поддержку этого документа.
В США в марте одобрили пакет экономической помощи на 2,3 трлн долларов, в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере 350 млрд долларов. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.
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