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В США количество смертей от коронавируса превысило 52 тысячи

25 апреля, 22:52

Елена Вус

Всего в США зафиксирован 906 551 случай коронавируса

В США, где сейчас больше всего выявленных заболеваний COVID-19, количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса превысило 52 тысячи.

Об этом сообщает CNN.

"По данным университета Джона Хопкинса в США зафиксирован 906 551 случай коронавируса и 52042 летальных случая в результате пандемии", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение ближайших дней в статистику могут начать записывать так называемые "смерти, вероятно, вызванные" коронавирусом, в таком случае эти изменения могут вызвать стремительный рост количества летальных случаев в США.

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Ранее стало известно, что Вашингтон направит на борьбу с пандемией и ее последствиями почти 484 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил соответствующий законопроект о пакете финансовой помощи.

На этой неделе Конгресс США почти единогласно проголосовал в поддержку этого документа.

В США в марте одобрили пакет экономической помощи на 2,3 трлн долларов, в который вошли и средства на условно-безвозвратные займы для малого бизнеса в размере 350 млрд долларов. Средства на займы для малого бизнеса, выделенные государством, уже закончились, из-за чего американские политики стремились принять новые меры как можно скорее.

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США смерть заражение коронавирус COVID-19

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