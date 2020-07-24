В США количество зараженных коронавирусом перевалило за 4 млн человек

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 4 005 414. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей, – пишет ТАСС.

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С начала эпидемии в США умерли 143 820 пациентов с коронавирусом, вылечились 1 210 849 человек.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Калифорния (421 857), затем следуют Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) и Техас (363 615).

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

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Добавим, что Трамп готов быть первым, кому в США введут вакцину против коронавируса. Глава американского государства не исключает такую возможность.

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Заметим, что количество тестов на COVID-19, сделанных в США, превысило 50 млн. "Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас – 50 млн", – сказал Трамп.

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