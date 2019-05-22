В США Конгресс получит документы расследования Мюллера о вмешательстве России

Эти данные породили противоречия между Когрессом и Минюстом США

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Министерство юстиции США согласилось передать в Конгресс материалы, связанные с расследованием российского вмешательства в выборы. Об этом пишет "Голос Америки"

Это решение положило конец противостоянию между комитетом и Минюстом из-за контрразведывательных материалов, собранные в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы.

"Министерство юстиции на этой неделе начнет передавать комитета двенадцать категорий материалов, связанных с контрразведкой и деятельностью иностранной разведки", – заявил лава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф

Напомним, что демократы настаивают на ознакомлении с полным объемом собранных следствием относительно вмешательства России материалов, несмотря на то, что следствие пришло к выводу об отсутствии доказательств сговора кампании Трампа с Россией на выборах 2016-го года.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал действия демократов попыткой повлиять на выборы 2020.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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