В США копы убили темнокожего: страну сотрясает волна протестов (фото, видео)

Поток народного гнева докатился из Миннеаполиса до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса

Вслед за Миннеаполисом во многих других городах и штатах США тоже состоялись протесты из-за гибели темнокожего американца Джорджа Флойда после грубого задержания полицией 25 мая.

Как сообщает CNN, беспорядки перекинулись на Лос-Анджелес, где 27 мая несколько сотен человек скандировали на улице лозунги против полицейской жестокости. В результате столкновений с правоохранителями была повреждена патрульная машина.

По данным Fox News, волна народного гнева докатилась и до Нью-Йорка. 28 мая сотни человек вышли на протест на Манхэттене, который тоже привел к столкновениям с полицией – четверо копов пострадали. В результате беспорядков около 40 человек были арестованы.

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Убийство Флойда напомнило жителям Луисвилля в штате Кентукки об их незажившей ране – в марте полицейские в штатском заподозрили медсестру Брионну Тейлор в хранении наркотиков, вломились в ее дом. В результате облавы женщину смертельно ранили, а запрещенных веществ не обнаружили.

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На этом фоне 28 мая около 600 человек вышли на протест, в ходе которого семеро демонстрантов получили огнестрельные ранения – состояние одного из них оценивается как тяжелое. При этом в полиции отрицают, что копы вели огонь по протестующим.

Также акции прошли в городах Денвер (штат Колорадо), Альбукерке (штат Нью-Мексико) и в Мемфисе, штат Теннесси, где как минимум двое протестующих были задержаны.

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В самом же Миннеаполисе, где уже три дня не утихают демонстрации, участились случаи мародерства, поджогов и грабежей. На этом фоне градоначальник Джейкоб Фрей объявил режим ЧС.

Однако президенту Дональду Трампу этого показалось недостаточно.

"Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр — левый радикал Джейкоб Фрей — возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо", – написал он в Twitter.

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По факту, Национальную гвардию в город уже ввели – обеспечением порядка займутся более 500 бойцов.

На фоне происходящего сложно не вспомнить немного позабытое американское движение за права темнокожего населения Black Lives Matter, которое ранее оказалось на волне популярности году после убийства полицейскими темнокожего подростка Майкла Брауна в городе Фергюсон, штат Луизиана.

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