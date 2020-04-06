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Коронавирус унес уже десять тысяч жизней в США

6 апреля, 23:23

Елена Кузьмич

В США коронавирус диагностирован у 347 003 человек

Число смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом, на территории США превысило 10 тысяч.

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По информации университета, в США коронавирус диагностирован у 347 003 человек, умерли 10 335 человек, выздоровели 18 953.

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Сейчас Соединенные Штаты Америки находятся на первом месте в мире по числу заразившихся. Больше всего заболевших в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Калифорния.

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По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тысяч смертельных исходов.

Ранее мы писали о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что пик смертности от коронавируса в стране наступит в середине апреля. А руководители американских органов здравоохранения предупреждают, что в ближайшую неделю США столкнутся с шокирующим числом смертей от коронавируса.

Тем временем, в Новом Орлеане переполнены морги, ведь штат Луизиана является одним из потенциальных эпицентров вируса в стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США жертвы пневмония коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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