В США круизный лайнер попал в шторм – люди пережили ужас
Восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу после швартовки в порту Канаверал
Несколько пассажиров круизного лайнера Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра. Об этом сообщает ABC News.
Как рассказали представители круизной компании, Escape внезапно столкнулся с сильными порывами ветра скоростью около 100 узлов (более 185 километров в час).
Восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу после швартовки в порту Канаверал, Флорида, США.
По словам очевидцев, им пришлось пережить ужасные эмоции.
"Я начала паниковать. Вещи падали с полок и грохотали. Мы держались за кровати, потому что скатывались с них. Я думала, что судно опрокинется и мы умрем", — поделилась пассажирка Саманта Фостер, которая смотрела фильм в своей каюте, когда ланер начал крениться.
"Я никогда не испытывал ничего подобного. Я был в баре и видел, как все поворачивается на 45 градусов. После этого я не мог спать больше двух часов еще две ночи. Я очень переживал", — рассказал американец Рой Фер, проработавший в Norwegian в течение трех лет.
Фер также добавил, что, когда судно достигло Канаверала, в порту его ожидали 12 машин скорой помощи.
Напомним, российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.
Ранее мы писали, что парень прыгнул с 11 этажа корабля. Компания не оценила отважности парня и наказала его так строго, как только смогла.
Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В США круизный лайнер попал в шторм – люди пережили ужас". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возле буксира "Параллель" взяли анализ воды на нефтепродукты
Специалисты констатировали: концентрация нефтепродуктов ниже так называемого предела обнаружения
В Британии самолет чуть не взлетел с опущенными трапами
Во время разгона для взлета пассажиры услышали удар со стороны самолета, после чего он остановился