В США круизный лайнер попал в шторм – люди пережили ужас

Восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу после швартовки в порту Канаверал

В США круизный лайнер попал в шторм – люди пережили ужас 2019-03-07T07:10:00+02:00 США Восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу после швартовки в порту Канаверал

Несколько пассажиров круизного лайнера Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра. Об этом сообщает ABC News.

Как рассказали представители круизной компании, Escape внезапно столкнулся с сильными порывами ветра скоростью около 100 узлов (более 185 километров в час).

Восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу после швартовки в порту Канаверал, Флорида, США.

По словам очевидцев, им пришлось пережить ужасные эмоции.

"Я начала паниковать. Вещи падали с полок и грохотали. Мы держались за кровати, потому что скатывались с них. Я думала, что судно опрокинется и мы умрем", — поделилась пассажирка Саманта Фостер, которая смотрела фильм в своей каюте, когда ланер начал крениться.

"Я никогда не испытывал ничего подобного. Я был в баре и видел, как все поворачивается на 45 градусов. После этого я не мог спать больше двух часов еще две ночи. Я очень переживал", — рассказал американец Рой Фер, проработавший в Norwegian в течение трех лет.

Фер также добавил, что, когда судно достигло Канаверала, в порту его ожидали 12 машин скорой помощи.

Напомним, российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Ранее мы писали, что парень прыгнул с 11 этажа корабля. Компания не оценила отважности парня и наказала его так строго, как только смогла.

Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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