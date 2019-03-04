В США лавина сошла на оживленную трассу: яркое зрелище сняли на видео

Несмотря на масштабы случившегося, в результате разыгравшейся стихии никто не пострадал

Фото: twitter.com/Matt_Kroschel.

В США лавина сошла на оживленную трассу: яркое зрелище сняли на видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf2/023/5c7cf20238c11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf2/023/5c7cf20238c11.jpg 2019-03-04T11:40:00+02:00 США Несмотря на масштабы случившегося, в результате разыгравшейся стихии никто не пострадал

В американском штате Колорадо сошла лавина прямо на глазах у сотен водителей, которые ехали по одной из трасс. Инцидент произошел 3 марта в каньоне Тен Майл, расположенном между населенными пунктами Фриско и Коппер-Маунтин.

Стихия на некоторое время парализовала движение по автодороге, но, как утверждают в пресс-службе Департамента транспорта штата Колорадо, сообщений о пострадавших не поступало.

Впечатленные водители выложили несколько впечатляющих видео, на которых видны масштабы произошедшего:

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