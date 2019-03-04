В США лавина сошла на оживленную трассу: яркое зрелище сняли на видео
Несмотря на масштабы случившегося, в результате разыгравшейся стихии никто не пострадал
В американском штате Колорадо сошла лавина прямо на глазах у сотен водителей, которые ехали по одной из трасс. Инцидент произошел 3 марта в каньоне Тен Майл, расположенном между населенными пунктами Фриско и Коппер-Маунтин.
Стихия на некоторое время парализовала движение по автодороге, но, как утверждают в пресс-службе Департамента транспорта штата Колорадо, сообщений о пострадавших не поступало.
Впечатленные водители выложили несколько впечатляющих видео, на которых видны масштабы произошедшего:
TWITTER— Jeremy Hubbard (@JeremyHubbard) March 3, 2019
TWITTER— Jeremy Hubbard (@JeremyHubbard) March 4, 2019
Кроме того, удалось снять и заторы, которые образовались после случившегося.
Напомним, ранее на этой неделе в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.
Кроме того, сообщалось об огромной лавине, которая сошло на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. После ЧП несколько человек оказались погребены под снегом.
Стоит отметить, что украинские чрезвычайное службы тоже предупреждают об угрозе схождения лавин в Карпатах.
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