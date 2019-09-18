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В США лайнер с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку: известны подробности

18 сентября, 07:31

Самолет после вылета вернулся в аэропорт Вашингтона

/ Фото: Pixabay

В США самолет Boeing 777 китайской авиакомпании Air China сразу после вылета вернулся в международный аэропорт имени Даллеса в окрестностях Вашингтона и совершил аварийную посадку. Об этом сообщает Associated Press.

Лайнер выполнял рейс Вашингтон – Пекин. Он покинул аэропорт в 16:39 по местному времени, а вернулся в 17:54. В самолете могли находиться от 317 до 396 человек.

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Причиной инцидента стало возможное возгорание двигателя. В самой компании заявили, что не получали информации о травмах у пассажиров лайнера.

Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке. На борту авиалайнера находились 136 человек: американские военные, члены их семей и лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушении небольшого двухмоторного самолета в результате которого погибли десять человек.

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США самолет Вашингтон двигатель аварийная посадка Boeing 777

Источник: ТАСС

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