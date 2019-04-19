В США лидеры демократов обвинили генпрокурора в искажении части доклада Мюллера

По их словам, крайне важно, чтобы остальная часть доклада и лежащие в его основе документы были представлены Конгрессу

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер выпустили заявление, в котором обвинили генпрокурора США Уильяма Барра в искажении доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Генеральный прокурор Барр умышленно исказил значительные части доклада спецпрокурора Мюллера. Доклад специального прокурора Мюллера рисует тревожную картину президента, который плетет паутину обмана, лжи и неподобающего поведения и ведет себя так, словно закон к нему не относится. Но если вы не читали доклад и слушали только мистера Барра, вы этого не узнаете, потому что мистер Барр ввел вас в заблуждение", – говорится в заявлении Пелоси и Шумера.

Лидеры демократов выделяют четыре пункта, по которым Барр ввел общественность в заблуждение. В частности, по их мнению, вопреки заявлениям генпрокурора заключение управления юрисконсульта сыграло важную роль в решении Роберта Мюллера не делать выводов о препятствовании президента США Дональда Трампа правосудию.

Они отмечают, что, хотя Барр заявил, что президент не препятствовал правосудию, доклад спецпрокурора говорит об обратном. Также Пелоси и Шумер подчеркивают, что генпрокурор не прав, утверждая о сотрудничестве президента со спецпрокурором Р.Мюллером в его расследовании.

"Наконец, доклад специального прокурора подтверждает, что члены кампании Трампа были осведомлены о попытках России вмешаться в выборы, но вместо того, чтобы сообщить об этом федеральным властям, как это сделал бы любой патриотический американец, кампания Трампа и сам президент Трамп открыто поощряли ее в целях победы на президентских выборах", – следует из заявления.

"По этим причинам крайне важно, чтобы остальная часть доклада и лежащие в его основе документы были представлены Конгрессу и чтобы специальный прокурор Роберт Мюллер, как можно скорее, дал показания в обеих палатах", – говорится в послании Пелоси и Шумера.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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