В США лишь четверо демократов заручились поддержкой более 5% зрителей по итогам теледебатов – СМИ

Бывший американский вице-президент Джо Байден заручился поддержкой 22% зрителей

Фото: AFP

Лишь четверо демократов заручились поддержкой более 5% зрителей по итогам первых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента, следует из опубликованных в понедельник результатов опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CNN.

Бывший американский вице-президент Джо Байден заручился поддержкой 22% зрителей, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис — 17%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 15%, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 14%.

Телеканал подчеркивает, что Байден, по-прежнему оставаясь на первом месте, потерял значительное число сторонников. По результатам аналогичного исследования, проведенного в мае этого года, бывшего вице-президента поддерживали 32% опрошенных. В то же время Харрис и Уоррен в мае довольствовались поддержкой 8% и 7% респондентов соответственно. Они значительно укрепили позиции по итогам двухдневных дебатов.

Подавляющее большинство следивших в СМИ за новостями о дискуссии демократов (41%) отметили, что Харрис хорошо показала себя на дебатах. Второй по этому показателю числится Уоррен с 13% голосов. Байден, получивший 10%, закрывает тройку лидеров. Среди тех, кто непосредственно смотрел трансляцию, поддержка Харрис еще более уверенная — 46% против 19% у Уоррен и 8% у Байдена.

В первых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, состоявшихся в среду и четверг в Майами (штат Флорида), приняли участие 20 политиков. По единодушному мнению телеканалов СМИ, самым ярким моментом дискуссии стала дуэль между Байденом и Харрис.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп не сильно оценил участников дебатов. Во время трансляции он написал на своей странице в Twitter "Скучно".

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он располагает поддержкой 35% электората партии.

В то же время, этой весной Байден попал в секс-скандал, подробнее о котором вы можете узнать в видеосюжете:

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