Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США лишь четверо демократов заручились поддержкой более 5% зрителей по итогам теледебатов – СМИ

2 июля, 03:38

Бывший американский вице-президент Джо Байден заручился поддержкой 22% зрителей

Фото: AFP

Лишь четверо демократов заручились поддержкой более 5% зрителей по итогам первых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента, следует из опубликованных в понедельник результатов опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CNN.

Бывший американский вице-президент Джо Байден заручился поддержкой 22% зрителей, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис — 17%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 15%, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 14%.

Телеканал подчеркивает, что Байден, по-прежнему оставаясь на первом месте, потерял значительное число сторонников. По результатам аналогичного исследования, проведенного в мае этого года, бывшего вице-президента поддерживали 32% опрошенных. В то же время Харрис и Уоррен в мае довольствовались поддержкой 8% и 7% респондентов соответственно. Они значительно укрепили позиции по итогам двухдневных дебатов.

Подавляющее большинство следивших в СМИ за новостями о дискуссии демократов (41%) отметили, что Харрис хорошо показала себя на дебатах. Второй по этому показателю числится Уоррен с 13% голосов. Байден, получивший 10%, закрывает тройку лидеров. Среди тех, кто непосредственно смотрел трансляцию, поддержка Харрис еще более уверенная — 46% против 19% у Уоррен и 8% у Байдена.

В первых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, состоявшихся в среду и четверг в Майами (штат Флорида), приняли участие 20 политиков. По единодушному мнению телеканалов СМИ, самым ярким моментом дискуссии стала дуэль между Байденом и Харрис.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп не сильно оценил участников дебатов. Во время трансляции он написал на своей странице в Twitter "Скучно".

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он располагает поддержкой 35% электората партии.

В то же время, этой весной Байден попал в секс-скандал, подробнее о котором вы можете узнать в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, дебаты, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " В США лишь четверо демократов заручились поддержкой более 5% зрителей по итогам теледебатов – СМИ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп раскритиковал демократов на дебатах из-за здравоохранения для мигрантов

28 июня, 05:56

В связи с миграционным кризисом на американо-мексиканской границе иммиграционный вопрос стал одной из самых главных тем дебатов

В США начался второй раунд первых теледебатов участников предвыборной гонки демократов

28 июня, 04:31

Дебаты проводятся в одном из культурных центров Майами в два этапа

Трамп, Россия и климат: как прошли первые дебаты кандидатов в президенты США

27 июня, 12:21

В первом туре дебатов члены Демократической партии сказали, кого считают главной угрозой Соединенным Штатам

Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Вчера, 15:14

Политик напомнил, что давал Бойко неделю на выбор места и времени проведения дебатов

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

6 привычек, которые программируют на бедность

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Настя Каменских прокомментировала новость о своей беременности

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

В Днепр наконец-то приехали трамваи из Германии

Скоро у России отберут главное золото Сочи-2014

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

5 самых полезных фруктов для сердца

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Легендарные красавицы: как бы они выглядели в старости
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь