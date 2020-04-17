В США массово разбирают собак из приютов: названа причина

Почти опустели убежища для животных в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах

В США, которые удерживают мрачную пальму первенства по количеству умерших от коронавируса, в приютах для животных заканчиваются собаки.

Сотрудник одного из заведений в Майами даже записал видео с благодарностью клиентам.

На ролике работники приюта хлопают в ладоши, стоя у пустых вольеров. Впервые за время существования заведения здесь не осталось ни одной собаки. И это не единичный случай. Почти опустели убежища для животных в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах.

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Директора учреждений прямо связывают такой всплеск любви к собакам с карантином. Мол, с животным проводить время в изоляции веселее, кроме того – появляется повод выйти на прогулку на улицу.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что санитарные ограничения по недопущению распространения нового коронавируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 американских штатах из 50. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Я бы сказал, что у нас по меньшей мере 20 штатов, но в действительности 29, находящихся в чрезвычайно хорошей форме. Считаю, что, за некоторыми исключениями, у каждого штата дела обстоят или лучше, чем прежде, или скоро будут обстоять лучше, чем прежде", – сказал американский лидер. Днем ранее он говорил, что, по мнению американских властей, 20 штатов можно будет открыть достаточно быстро.

Американский президент уверяет, что США прошли пик заражения коронавирусом.

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