В США мать с сыном погибли, проведя два часа под снегом
Власти считают, что пласт снега упал с крыши и засыпал их
Мать с сыном засыпало снегом на горнолыжном курорте в Калифорнии, их нашли только спустя два часа под метровым слоем снега. Несмотря на госпитализацию, спасти их не удалось, сообщает ABC News.
Искать 50-летнюю жительницу Сан-Франциско Ольгу Перкович и ее семилетнего сына Аарона начали после того, как кто-то из соседей заметил лыжные перчатки, торчащие из снега. Мать и сына нашли в бессознательном состоянии под снегом спустя более двух часов после сообщения об их пропаже.
Власти считают, что пласт снега упал с крыши и засыпал их. На вертолёте пострадавших госпитализировали, однако спасти их не удалось.
Сообщается, что Перкович отдыхала на курорте на южной стороне озера Тахо вместе с мамой и тремя детьми.
Ранее мы писали, что в селе Ивашки Золочевского района 12-летнюю девочку привалило снегом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По данным ведомства, две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м. В этот момент произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тоннами снега.
А во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя в результате схода двух снежных лавин погиб лыжник. Всего под под снегом оказались шесть лыжников: один из них погиб, еще один числится пропавшим без вести.