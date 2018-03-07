В США мать с сыном погибли, проведя два часа под снегом

Сегодня, 03:22

Власти считают, что пласт снега упал с крыши и засыпал их

фото abcnews.go.com
фото abcnews.go.com

Мать с сыном засыпало снегом на горнолыжном курорте в Калифорнии, их нашли только спустя два часа под метровым слоем снега. Несмотря на госпитализацию, спасти их не удалось, сообщает ABC News.

Искать 50-летнюю жительницу Сан-Франциско Ольгу Перкович и ее семилетнего сына Аарона начали после того, как кто-то из соседей заметил лыжные перчатки, торчащие из снега. Мать и сына нашли в бессознательном состоянии под снегом спустя более двух часов после сообщения об их пропаже.

Власти считают, что пласт снега упал с крыши и засыпал их. На вертолёте пострадавших госпитализировали, однако спасти их не удалось.

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Сообщается, что Перкович отдыхала на курорте на южной стороне озера Тахо вместе с мамой и тремя детьми.

Ранее мы писали, что в селе Ивашки Золочевского района 12-летнюю девочку привалило снегом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По данным ведомства, две девочки гуляли у оврага. Одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м. В этот момент произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тоннами снега.

А во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя в результате схода двух снежных лавин погиб лыжник. Всего под под снегом оказались шесть лыжников: один из них погиб, еще один числится пропавшим без вести. 
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