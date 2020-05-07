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В США медсестры танцами отметили выздоровления пациента от коронавируса

7 мая, 05:59

Елена Кузьмич

Выздоровел пациент, который провел 45 дней в больнице, борясь с коронавируса

Медсестры в Калифорнии танцами отметили выздоровления пациента, который провел 45 дней в больнице, борясь с коронавируса. "Антикоронавирусные" танцы уже стали своеобразным трендом во многих странах, в том числе – и в Украине.

Танец устроили медсестры из больницы святого Джозера, что в округе Оранж в Калифорнии. Они заплясали, празднуя выздоровления и выписку пациента из больницы Армандо Мендоса провел 45 дней в больнице, борясь с коронавируса. Это произошло 5 мая в день мексиканского праздника под названием "Синко де Майо". Также во время события играл ансамбль мариачи.

Синко де Майо – это национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбло 5 мая 1862. Праздник также широко распространенное в США (в основном латиноамериканцами южных штатов. Иногда, Синко де Майо, называют мексиканским аналогом дня Святого Патрика. Его празднуют с блюдами мексиканской кухни, национальной музыкой и танцами.

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Мариачи – это один из самых распространенных жанров мексиканской народной музыки, который является неотъемлемой частью традиционной и современной мексиканской культуры и получил популярность в близлежащих регионах Юго-Запада США, где проживает значительное количество мексиканцев. Как правило, ансамбль мариачи включает в себя от 3 до 12 исполнителей, хотя ограничения на количество музыкантов не существует.

Видео: REUTERS/Mike Blake

Ранее сообщалось, что медики в Луцке устроили новый "антикоронавирусный" танец.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США танцы медсестра коронавирус

Источник: Сегодня

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