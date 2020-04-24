В США мигрантов планируют проверять на коронавирус перед депортацией

В США зафиксированы более 870 тысяч случаев заражения коронавирусом

Иммиграционная и таможенная полиция США планирует начать проверять часть находящихся под стражей нелегальных мигрантов на коронавирусную инфекцию перед депортацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы будут приобретать по 2 тыс. тестов на коронавирус в месяц для проверки мигрантов, отметил источник агентства. По данным Рейтер, США планируют принять соответствующие меры из-за жалоб властей других стран на то, что депортированные, возвращаясь, привозят коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 870 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49 тысяч человек.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет мер объемом почти 500 млрд долларов, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Инициативу поддержали 388 законодателей, против проголосовали пятеро, один воздержался.

Также власти американской столицы прогнозируют наступление пика заболеваемости в городе в середине мая, после этого могут быть ослаблены некоторые санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

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