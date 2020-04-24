Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Мировые новости
  2. США

В США мигрантов планируют проверять на коронавирус перед депортацией

24 апреля, 03:58

Елена Кузьмич

В США зафиксированы более 870 тысяч случаев заражения коронавирусом

Иммиграционная и таможенная полиция США планирует начать проверять часть находящихся под стражей нелегальных мигрантов на коронавирусную инфекцию перед депортацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы будут приобретать по 2 тыс. тестов на коронавирус в месяц для проверки мигрантов, отметил источник агентства. По данным Рейтер, США планируют принять соответствующие меры из-за жалоб властей других стран на то, что депортированные, возвращаясь, привозят коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 870 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49 тысяч человек.

Реклама

В тренде
Ситуация очень критическая: эксперт рассказал, как падение цены нефти бьет по России

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет мер объемом почти 500 млрд долларов, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Инициативу поддержали 388 законодателей, против проголосовали пятеро, один воздержался.

Также власти американской столицы прогнозируют наступление пика заболеваемости в городе в середине мая, после этого могут быть ослаблены некоторые санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США мигранты коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 24 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 24 апреля и все подробностиДругие страны
Выборы в США:
Выборы в США: "Украине будет немножко больно"США
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в США
Более 40 тыс. человек скончались от коронавируса в СШАСША
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика
Американская нефть упала в цене на 20-летнее
Американская нефть упала в цене на 20-летнее "дно"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...