В США Минюст требует данные об анонимном авторе книги о Трампе

/ Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, помощник генерального прокурора США Джозеф Хант попросил издателя книги и агентов автора доказать, что чиновник никогда не подписывал соглашение о неразглашении и не имел доступа к секретной информации. Если такие данные предоставлены не будут, то Хант попросил передать информацию о должности и времени работы автора в правительстве.

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"Если автор на самом деле является действующим или бывшим "старшим должностным лицом" в администрации Трампа, публикация книги может нарушить юридические обязательства этого должностного лица по одному или нескольким соглашениям о неразглашении", – написал Хант представителю издательства Hachette, которое публикует книгу Anonymous, а также агентам писателя Мэтту Латимеру и Киту Урбану.

Чиновник Минюста утверждает, что его обращение – часть обычной процедуры, которую проводят, когда сотрудники исполнительной власти планируют написать о своей государственной службе. Однако, как утверждают агенты компании Javelin, которые представляли интересы других чиновников администрации, писавших книги, подобное письмо приходит от Минюста впервые.

"Наш автор знает, что президент намерен разоблачить осведомителей, которые могут быть в его среде", – говорится в заявлении фирмы агентов Javelin.

Издание отмечает, что Белый дом не ответил на письмо с вопросом о том, является ли письмо Ханта поручением Трампа.

Ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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