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В США Минюст требует данные об анонимном авторе книги о Трампе

5 ноября, 06:47

Чиновник Минюста утверждает, что его обращение - часть обычной процедуры

/ Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, помощник генерального прокурора США Джозеф Хант попросил издателя книги и агентов автора доказать, что чиновник никогда не подписывал соглашение о неразглашении и не имел доступа к секретной информации. Если такие данные предоставлены не будут, то Хант попросил передать информацию о должности и времени работы автора в правительстве.

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"Если автор на самом деле является действующим или бывшим "старшим должностным лицом" в администрации Трампа, публикация книги может нарушить юридические обязательства этого должностного лица по одному или нескольким соглашениям о неразглашении", – написал Хант представителю издательства Hachette, которое публикует книгу Anonymous, а также агентам писателя Мэтту Латимеру и Киту Урбану.

Чиновник Минюста утверждает, что его обращение – часть обычной процедуры, которую проводят, когда сотрудники исполнительной власти планируют написать о своей государственной службе. Однако, как утверждают агенты компании Javelin, которые представляли интересы других чиновников администрации, писавших книги, подобное письмо приходит от Минюста впервые.

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"Наш автор знает, что президент намерен разоблачить осведомителей, которые могут быть в его среде", – говорится в заявлении фирмы агентов Javelin.

Издание отмечает, что Белый дом не ответил на письмо с вопросом о том, является ли письмо Ханта поручением Трампа.

Ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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США книга Дональд Трамп автор Минюст США

Источник: Интерфакс

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