В США мобилизировали сотрудников Береговой охраны из-за урагана

По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 66,6 м/с.

/ Фото: AFP

Группу сотрудников Береговой охраны США перебросили из Флориды на Багамские острова связи с приближением урагана "Дориан". Об этом сообщает CNN.

Вертолет MH-60 с авиабазы Клируотер доставил сотрудников Береговой охраны на остров Андрос для постоянных наблюдений за ураганом.

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Эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и смещался к северо-западу со скоростью 2 км/ч. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 66,6 м/с. Поздно вечером в понедельник ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, приблизится к побережью Флориды.

Вместе с тем ураган продолжает представлять опасность для инфраструктуры и местного населения.

Напомним, накануне "Дориан" достиг Багамских островов. Точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняется к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Напомним, что пару недель назад по Среднему Западу США пронеслись сокрушительные ураганы и торнадо. В частности, из-за непогоды пострадали Миннесота и Канзас.

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