В США могли умереть 2 млн человек: Трамп сделал резонансное заявление по COVID-19

В США, где ранее заявили о работе над вакциной от коронавируса, число жертв опасной инфекции могло быть выше в 15-20 раз. Избежать миллионов умерших больных удалось избежать благодаря вовремя принятым мерам, заявил президент Дональд Трамп.

"Несмотря на всех политиканов, если бы я не действовал хорошо и вовремя, мы бы потеряли от полутора до двух миллионов человек, а сейчас кажется, что эта цифра составит более 100 000. Это в 15-20 раз больше, чем мы потеряем. Я закрыл в въезд из Китая очень быстро!", – написал американский лидер в Twitter.

Отметим, что в Соединенных Штатах от коронавируса уже скончались 100 тысяч человек. Подхватили инфекцию 1,72 млн американцев.

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Напомним, по словам ведущего эпидемиолога США Энтони Фаучи, на данный момент в США разрабатывается по меньшей мере восемь потенциальных вакцин от коронавируса.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп уверяет, что созданная его страной вакцина может стать бесплатной. Глава государства надеется, что ее удастся разработать до конца года, несмотря на то, что многие эксперты считают, что она появится в лучшем случае следующей весной.

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