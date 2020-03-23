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В США могут каждой семье выделить, в среднем, по 3000 долларов: названа причина

23 марта, 23:55

Сергей Пономаренко

Эти деньги должны помочь преодолеть финансовые проблемы во время карантина

В США решают, как помочь тем, кто пострадает от вынужденных ограничительных мер, направленных на снижение распространения коронавируса.

В сенате США рассмотрят идею выделить триллион долларов из бюджета на помощь своим гражданам. Две недели малому бизнесу будут помогать оплачивать работу работников, а каждый американец получит адресные выплаты.

"Семья из четырех человек получит в среднем 3000 долларов – эти деньги помогут пережить безработицу", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Этого хватит, чтобы оплатить счета по кредитам и не остаться на улице, ведь жилье снимают около 40% всех американцев. Впрочем, что делать в следующем месяце, если карантин продлят, еще не известно. Эту помощь власти США пока планируют выделить только один раз.

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Ранее мы писали, что Штаты приступили к испытанию вакцины от COVID-19. Президент Дональд Трамп назвал испытание вакцины беспрецедентным прорывом.

"Раньше на это уходили годы, а мы делаем это за очень короткие сроки. Это самое стремительная разработка вакцины за всю историю. Мы делаем очень, очень большие успехи", – сказал Трамп.

Также мы рассказывали, что в Соединенных Штатах заразился коронавирусом сенатор.

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США карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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