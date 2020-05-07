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В США могут представить больше 50 документов о вмешательстве России в выборы

7 мая, 05:27

Елена Кузьмич

Документы связаны с расследованием республиканцев

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США может опубликовать 53 стенограммы свидетельских показаний, касающиеся вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом пишет Politico. Документы связаны с расследованием республиканцев, руководивших комитетом до 2019 года.

Ранее Белый дом требовал провести до публикации повторный анализ материалов на предмет наличия в них секретной информации, но теперь отказался от этого.

"Этот шаг открывает путь к публикации 53 стенограмм", — пишет СМИ.

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Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл уведомил о соответствующем решении конгрессменов. Более чем год назад аппарат директора Национальной разведки завершил длительный анализ стенограмм на предмет секретности.

Законодатели намерены как можно скорее, насколько позволяют введенные из-за пандемии ограничения, проанализировать документы.

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Материалы, содержащие тысячи страниц, заново откроют дела, связанные с контактами предвыборной кампании Дональда Трампа (в 2016 году —Ред) с Россией", — пишет издание.

Напомним, что вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал возможный сговор между властями России и республиканцем Трампом. Американский президент неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании.

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Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает, что Россия может попытаться вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы, указав на возможные методы вмешательства.

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Россия выборы США конгресс вмешательство

Источник: ТАСС

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