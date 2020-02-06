В США могут снова инициировать процедуру импичмента Трампа: назвали условия

Если президент совершит проступки вновь через три месяца, конгрессмены должны будут снова проголосовать за статьи импичмента

Палата представителей Конгресса США должна будет вновь инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, если он нарушит закон в ближайшие месяцы. Такое мнение выразил лидер демократического меньшинства Сената Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

Он назвал убедительными доказательства того, что глава вашингтонской администрации "совершил серьезные преступления и проступки". "Если президент совершит их вновь через три месяца, конгрессмены должны будут снова проголосовать за статьи импичмента. Если следующий президент повторит эти преступления, они должны проголосовать и по его импичменту", — считает демократ. Оправдание Трампа Сенатом он назвал "ничего не стоящим".

"Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки —Ред.) не смог даже заставить себя сказать, что президент был не прав, — считает Шумер. — Это поразительно". Как предположил демократ, Макконнелл, "вероятно, верит тому, что президент может делать все, что захочет". Аргументы адвокатов Трампа на судебном процессе он назвал абсурдными, а их действия — опасными для страны. "Не имея возможности защитить президента, были найдены аргументы, с помощью которых его пытались сделать королем", — полагает сенатор.

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Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Мить Ромни.

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

В тренде Сенат оправдал Трампа: импичмент провалился

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Напомним, что 4 февраля в Сенате завершились заключительные слушания: команда адвокатов Трампа выступила с последним словом и призвала оправдать главу государства.

Напомним, что Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Сначала резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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