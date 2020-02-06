В США могут снова инициировать процедуру импичмента Трампа: назвали условия

Палата представителей Конгресса США должна будет вновь инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, если он нарушит закон в ближайшие месяцы. Такое мнение выразил лидер демократического меньшинства Сената Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).
Он назвал убедительными доказательства того, что глава вашингтонской администрации "совершил серьезные преступления и проступки". "Если президент совершит их вновь через три месяца, конгрессмены должны будут снова проголосовать за статьи импичмента. Если следующий президент повторит эти преступления, они должны проголосовать и по его импичменту", — считает демократ. Оправдание Трампа Сенатом он назвал "ничего не стоящим".
"Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки —Ред.) не смог даже заставить себя сказать, что президент был не прав, — считает Шумер. — Это поразительно". Как предположил демократ, Макконнелл, "вероятно, верит тому, что президент может делать все, что захочет". Аргументы адвокатов Трампа на судебном процессе он назвал абсурдными, а их действия — опасными для страны. "Не имея возможности защитить президента, были найдены аргументы, с помощью которых его пытались сделать королем", — полагает сенатор.
Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.
Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Мить Ромни.
Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.
Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.
Напомним, что 4 февраля в Сенате завершились заключительные слушания: команда адвокатов Трампа выступила с последним словом и призвала оправдать главу государства.
Напомним, что Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.
В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
Сначала резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.
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