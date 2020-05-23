В США могут создать орган по борьбе с эпидемиями в противовес ВОЗ

Новый орган будет координировать глобальную борьбу с распространением инфекций

Администрация президента США рассматривает возможность создания в Госдепартаменте отдела, который будет заниматься координацией противодействия вспышкам инфекционных заболеваний.

Об этом со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы сообщила газета Politico.

Как отмечает издание, идея создания специального подразделения возникла из-за несогласованности действий различных организаций по борьбе с пандемией коронавируса.

Реклама

Кроме того, новый отдел будет дублировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взносы в которую США приостановили до проведения оценки ее роли в сокрытии данных о распространении инфекции.

Трамп не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае.

"В соответствии с предложенной инициативой Госдепартамент назначит координатора, который будет наблюдать практически за каждым аспектом подготовки к пандемиям и реагирования на них: от распределения вакцин и медицинских препаратов по всему миру до разработки современных протоколов для предотвращения распространения вспышек [инфекционных заболеваний]", - отметили журналисты.

По данным издания, возглавить подразделение в случае, если его все же создадут, может координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса – Дебора Биркс.

Реклама

Президент США Дональд Трамп перечислил министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов, всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года, на разработку лекарства по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что глава Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама