В США монахиня умерла во время суда против Кэти Перри

За несколько часов до смерти сестра Кэтрин Роуз говорила с журналистами и обратилась к звезде

Просто во время судебного заседания о продаже католического монастыря в Лос-Анджелесе певице Кэти Перри скончалась монахиня, передает BBC.

В 2015 году Кэти Перри решила купить участок за 14,5 млн долларов и превратить её в жилую резиденцию, однако против выступили бывшие жительницы монастыря. 89-летняя сестра Кэтрин Роуз Гольцман — одна из двух пожилых монахинь, которые пытались опротестовать продажу территории бывшего монастыря певице.

Сестра Кэтрин Роуз и сестра Рита Келланан заявили, что им неприятно передавать монастырь и три гектара прилегающей территории певице, которая исполняла такие песни как I Kissed A Girl ("Я поцеловала девушку") и Ur So Gay ("Ты такой гей").

По данным СМИ, Перри посещала монахинь, чтобы уговорить их не выступать против соглашения, а также показывала им свою татуировку с Иисусом и пела религиозные гимны. Однако монахинь это не убедило. "Я нашла ее видео, — рассказывала сестра Рита Келланан. — Мне ни одно из них не понравилось".

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В результате монахини попытались продать участок хозяйки местного ресторана без одобрения архиепархии и Ватикана. Суд приговорил Перри и Католической церкви компенсацию в более чем 7,5 млн долларов, потому что их адвокатам удалось доказать, что монахини не имели права продавать объект.

Позже присяжные пришли к выводу, что ресторатор Дэна Холлистер, которая собиралась превратить участок в отель, намеренно пыталась сорвать соглашение Кэти Перри. Однако монахини не собирались оставлять борьбу.

За несколько часов до смерти сестра Кэтрин Роуз говорила с журналистами и обратилась к звезде: "Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не ведет ни к чему хорошему, а лишь причиняет боль многим людям".

Напомним, Кэти Перри составила личный ТОП-3 своих лучших любовников, поставив на первое место Джона Мэйера, на второе – Орландо Блума, а на третье – Дипло.

В 2017 году Кэти Перри приобрела особняк в Беверли-Хиллз.