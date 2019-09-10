В США моряки перевернувшегося корабля 35 часов ждали спасения в трюме: видео

Американские спасатели вытащили последних четырех членов экипажа судна "Голден Рей", которое загорелось и перевернулось у берегов штата Джорджия.

Чтобы их спасти – пришлось сверлить в корпусе отверстие. Сначала через него подавали воду и еду, а затем вытащили моряков. Грузовое судно, размером два футбольных поля, перевозило автомобили в Балтимор. На борту было 24 члена экипажа. Двадцать спасли сразу после аварии. Корабль перевернулся после выхода из порта города Брансуик.

Причины катастрофы пока не известны.

"Их состояние относительно нормальное, несмотря на то, в каких условиях они пробыли последние 35 часов. Двое смогли выйти самостоятельно. Три человека находились в одном месте, а четвертый застрял за стеклянной перегородкой машинного зала", – рассказал капитан береговой охраны США Джон Рид.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул на судне в Калифорнии. На борту находились любители дайвинга и морской рыбалки, судно отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус. По меньшей мере 34 человека погибли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама