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В США моряки перевернувшегося корабля 35 часов ждали спасения в трюме: видео

10 сентября, 16:39

Членов экипажа удалось вытянуть благодаря просверленному в корпусе отверстию

Американские спасатели вытащили последних четырех членов экипажа судна "Голден Рей", которое загорелось и перевернулось у берегов штата Джорджия.

Чтобы их спасти – пришлось сверлить в корпусе отверстие. Сначала через него подавали воду и еду, а затем вытащили моряков. Грузовое судно, размером два футбольных поля, перевозило автомобили в Балтимор. На борту было 24 члена экипажа. Двадцать спасли сразу после аварии. Корабль перевернулся после выхода из порта города Брансуик.

Причины катастрофы пока не известны.

"Их состояние относительно нормальное, несмотря на то, в каких условиях они пробыли последние 35 часов. Двое смогли выйти самостоятельно. Три человека находились в одном месте, а четвертый застрял за стеклянной перегородкой машинного зала", – рассказал капитан береговой охраны США Джон Рид.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул на судне в Калифорнии. На борту находились любители дайвинга и морской рыбалки, судно отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус. По меньшей мере 34 человека погибли. 

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видео моряки судно

Источник: Сегодня

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