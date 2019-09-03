В США мужчина чудом спасся от летящего в него топора: видео

В американском городе Спрингфилд любителя метания топора из штата Миссури от попадания метательного снаряда в голову спасла только молниеносная реакция.

Как стало известно, мужчина развлекался в специальном баре, бросая топор по мишени, когда снаряд неожиданно срикошетил и полетел прямо в голову мужчины. Тот успел пригнуть голову и этим спасся от возможных серьезных травм.

Сейчас заведение, где произошел инцидент, обещает пересмотреть правила безопасности во время подобных соревнований.

Напомним, ранее в поселке Перегинское Ивано-Франковской области мужчина с топором набросился на полицейских. Чтобы усмирить дебошира, полицейским пришлось применить свои табельные пистолеты.

Также мы сообщали о том, как в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу. Кроме того, ранее в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

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