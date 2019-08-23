В США мужчина отдал незнакомцу почку

Американец оказывает помощь всем, кто его просит об этом

Американец Джон Поттер отдал свою почку незнакомцу. Он уже четыре года отвечает согласием всем, кто обращается за помощью: он сидит с домашними животными, покупает еду, убирает в доме, делает ремонты и подвозит попутчиков.

Его жизнь четыре года назад изменила неизвестная женщина, которая на заправочной станции попросила мужчину отвезти ее до приюта для жертв домашнего насилия. Тогда Джон отказал и его начала терзать совесть и теперь он всегда помогает людям, которые просят об этом.

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Единственное требование – чтобы это было безопасно. Полгода назад в сети он случайно увидел историю Майкла Мура, у которого отказывали почки и была нужна трансплантация. Джон связался с незнакомцем и после анализов и проверок спас Майклу жизнь.

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Ранее мы рассказывали, какой путь преодолела Турция, чтобы каждый имел право на бесплатную трансплантацию.

Напомним, Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов. "Сегодня" разобралась, почему из-за правовой коллизии страна на два месяца осталась без пересадки органов и тканей.

Ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень.

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