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В США мужчина отдал незнакомцу почку

23 августа, 04:29

Американец оказывает помощь всем, кто его просит об этом

Американец Джон Поттер отдал свою почку незнакомцу. Он уже четыре года отвечает согласием всем, кто обращается за помощью: он сидит с домашними животными, покупает еду, убирает в доме, делает ремонты и подвозит попутчиков.

Его жизнь четыре года назад изменила неизвестная женщина, которая на заправочной станции попросила мужчину отвезти ее до приюта для жертв домашнего насилия. Тогда Джон отказал и его начала терзать совесть и теперь он всегда помогает людям, которые просят об этом.

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Единственное требование – чтобы это было безопасно. Полгода назад в сети он случайно увидел историю Майкла Мура, у которого отказывали почки и была нужна трансплантация. Джон связался с незнакомцем и после анализов и проверок спас Майклу жизнь.

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Ранее мы рассказывали, какой путь преодолела Турция, чтобы каждый имел право на бесплатную трансплантацию.

Напомним, Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов. "Сегодня" разобралась, почему из-за правовой коллизии страна на два месяца осталась без пересадки органов и тканей.

Ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень. 

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США помощь трансплантация американец

Источник: Сегодня

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