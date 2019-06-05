В США мужчина построил американские горки во дворе своего дома

Аттракцион был построен американцем для собственного развлечения

В США мужчина построил американские горки во дворе своего дома, чтобы бесплатно посещать аттракцион. Сейчас его семья переезжает в новый дом, где места для горок не хватит, а потому Брюс Сейлс ищет нового владельца своей развлекательной конструкции.

Мужчина убеждает, что горки вполне безопасны. При этом он добавил, что построить их в свое время ему помогли ролики, размещенные в интернете.

Напомним, ранее в Никополе возле парка с детскими аттракционами был задержан опасный мужчина – мужчина распивал водку неподалеку от парка с детскими аттракционами. На него обратили внимание полицейские, которые в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него 49 слип-пакетов с измельченной марихуаной и запал от гранаты.

Также стоит напомнить о том, что трагически завершилось празднование дня Белгород-Днестровского, что под Одессой: 41-летний отец троих детей упал с карусели с пятиметровой высоты и разбился насмерть. Все из-за ремня безопасности, который якобы самостоятельно расстегнулся. Аттракционы установили накануне.

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