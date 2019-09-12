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В США мужчина устроил кровавую резню

12 сентября, 04:15

Нападение произошло на территории компании-поставщика строительных материалов Dyke Industries

Фото: Twitter

Фото: Twitter

По меньшей мере шесть человек с ножевыми ранениями поступили в среду, 11 сентября, в больницу города Таллахасси во Флориде.

Об этом сообщает NBC.

"Медики проводят осмотр пострадавших", – сказали телекомпании в больнице.

Управление городской полиции сообщило в Twitter, что сотрудники полиции выехали на место преступления около 08:37 по местному времени (15:37 по Киеву).

"По прибытии полицейские обнаружили множество раненых, которым была предоставлена медицинская помощь", - говорится в сообщении полиции.

Следственные мероприятия поручены отделу насильственных преступлений.

По данным CNN, нападение произошло на территории компании-поставщика строительных материалов Dyke Industries.

Полиция Таллахасси заявила, что подозреваемый взят под стражу. Неясно, является ли он сотрудником компании.

Состояние подозреваемого и раненых пока неизвестно. О мотивах преступника также ничего не сообщается.

Напомним, что подобный инцидент произошел рано утром на автобусной остановке, расположенной в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли два человека — 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии, который работал переводчиком с бирманского языка при бывшем главе ведомства Фумио Кисиде. Еще по крайней мере 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой после того, как его окликнул и попытался остановить водитель подъехавшего школьного автобуса.

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