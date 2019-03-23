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В США Мюллер через несколько дней завершит выполнение обязанностей спецпрокурора

Сегодня, 03:02

Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года

Фото: AFP
В США Мюллер через несколько дней завершит выполнение обязанностей спецпрокурора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/585/456/5c95854567a2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/585/456/5c95854567a2e.jpg США Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который в пятницу передал Минюсту доклад по итогам расследования о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, завершит свою работу на данном посту в ближайшие дни. Об этом говорится в распространенном заявлении представителя аппарата Мюллера Питера Карра.

"Спецпрокурор в ближайшие дни завершит выполнение своих обязанностей. Небольшое число сотрудников на некоторое время останется, чтобы оказать содействие в завершении работы офиса", — добавил Карр.

В пятницу Мюллер завершил свое расследование и передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера. Кроме того, он проинформировал юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах спецпрокурора.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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Тег США, расследование, Трамп, Мюллер

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Источник:

ТАСС

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