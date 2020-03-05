В США на борьбу с коронавирусом предлагают выделить почти 10 млрд долларов

Белый дом изначально планировал потратить на эти цели втрое меньше

Палата представителей Конгресса США одобрила документы о борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 на сумму 8,3 млрд долларов.

Об этом информирует The Wall Street Journal (WSJ).

По данным Axios, за законопроект проголосовали 415 членов нижней палаты американского Конгресса, против – только двое.

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Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на 3 млрд долларов, еще 2,2 млрд долларов выделят Центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию инфекции. Также 1 млрд долларов, как отмечает WSJ, США направят на борьбу с коронавирусом за границей.

Белый дом изначально планировал потратить на эти цели втрое меньше – 2,5 млрд, однако американские законодатели указали, что этого слишком мало. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет любой законопроект, который одобрит Конгресс.

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Также состоялся спор вокруг стоимости разрабатываемой в США вакцины от COVID-19 между демократами и республиканцами. Первые настаивали на том, чтобы у препарата была доступная цена, вторые же указывали, что контролирование стоимости может замедлить разработку. В итоге законопроект предусматривает выделение 300 млн долларов на госзакупки вакцины и других лекарств, чтобы обеспечить к ним доступ населения.

Еще одной статьей расходов в документе стало включение телемедицины в американскую национальную программу медицинского страхования Medicare. По оценке управления Конгресса США по бюджету, на это потребуется еще примерно 500 млн долларов.

Также Трамп призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса.

Видео: СНБО

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