В США на борьбу с коронавирусом предлагают выделить почти 10 млрд долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила документы о борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 на сумму 8,3 млрд долларов.
Об этом информирует The Wall Street Journal (WSJ).
По данным Axios, за законопроект проголосовали 415 членов нижней палаты американского Конгресса, против – только двое.
Документ предполагает финансирование разработки способов лечения заболевания на 3 млрд долларов, еще 2,2 млрд долларов выделят Центрам по контролю и профилактике заболеваний США на работу по сдерживанию инфекции. Также 1 млрд долларов, как отмечает WSJ, США направят на борьбу с коронавирусом за границей.
Белый дом изначально планировал потратить на эти цели втрое меньше – 2,5 млрд, однако американские законодатели указали, что этого слишком мало. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет любой законопроект, который одобрит Конгресс.
Также состоялся спор вокруг стоимости разрабатываемой в США вакцины от COVID-19 между демократами и республиканцами. Первые настаивали на том, чтобы у препарата была доступная цена, вторые же указывали, что контролирование стоимости может замедлить разработку. В итоге законопроект предусматривает выделение 300 млн долларов на госзакупки вакцины и других лекарств, чтобы обеспечить к ним доступ населения.
Еще одной статьей расходов в документе стало включение телемедицины в американскую национальную программу медицинского страхования Medicare. По оценке управления Конгресса США по бюджету, на это потребуется еще примерно 500 млн долларов.
Также Трамп призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса.
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