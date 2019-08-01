Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

В США на Exxon Mobil вспыхнул пожар: есть пострадавшие

Сегодня, 00:50

Жизням пострадавших угрозы нет

/ Фото: Pixabay

В США на Exxon Mobil вспыхнул пожар: есть пострадавшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80,%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80,%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C США Жизням пострадавших угрозы нет

Шесть человек получили травмы в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil неподалеку от города Хьюстон в Техасе.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление компании в среду.

Жизням пострадавших угрозы нет, заявили в компании.

Реклама

Но местный телеканал KPRC со ссылкой на одного из менеджеров Exxon Mobile приводит данные о 37 пострадавших. Он также заявил, что их повреждения не угрожают жизни, и охарактеризовал травмы как "легкие ожоги".

Власти города Бэйтаун, где находится завод, сообщили, что Exxon Mobil предложила проживающим рядом предприятием временно переместиться в убежище.

В тренде
"Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере
Александрия - Шахтер

Пожарные продолжают тушить огонь.

Напомним, что в России площадь воспламененных территорий в четырех российских регионах достигла почти трех миллионов гектаров – в них уже ввели режим ЧС.

При этом власти тушат огонь лишь на малой части загоревшей территории, утверждая, что расходы на борьбу с огнем превысят предполагаемый ущерб.

Как мы уже писали смог из-за пожаров окутал не только российские территории, но страны ее соседей: дым из Сибири дошел аж до монгольской столицы Улан-Батора, а метеорологи Казахстана уже зафиксировали в некоторых регионах страны превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США пожар завод пострадавшие

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов
Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантовБизнес
Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по Турции
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по ТурцииПолитика
Санкції США влучать
Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку – 2"Экономика

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Сарафаны женские со скидкой до 90% в городе
Сарафаны женские со скидкой до 90% в городе
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Распродажа
Распродажа