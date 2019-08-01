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В США на Exxon Mobil вспыхнул пожар: есть пострадавшие https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80,%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80,%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C 2019-08-01T00:50:00+03:00 США Жизням пострадавших угрозы нет

Шесть человек получили травмы в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil неподалеку от города Хьюстон в Техасе.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление компании в среду.

Жизням пострадавших угрозы нет, заявили в компании.

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Но местный телеканал KPRC со ссылкой на одного из менеджеров Exxon Mobile приводит данные о 37 пострадавших. Он также заявил, что их повреждения не угрожают жизни, и охарактеризовал травмы как "легкие ожоги".

Власти города Бэйтаун, где находится завод, сообщили, что Exxon Mobil предложила проживающим рядом предприятием временно переместиться в убежище.

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Пожарные продолжают тушить огонь.

Напомним, что в России площадь воспламененных территорий в четырех российских регионах достигла почти трех миллионов гектаров – в них уже ввели режим ЧС.

При этом власти тушат огонь лишь на малой части загоревшей территории, утверждая, что расходы на борьбу с огнем превысят предполагаемый ущерб.

Как мы уже писали смог из-за пожаров окутал не только российские территории, но страны ее соседей: дым из Сибири дошел аж до монгольской столицы Улан-Батора, а метеорологи Казахстана уже зафиксировали в некоторых регионах страны превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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