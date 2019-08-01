В США на Exxon Mobil вспыхнул пожар: есть пострадавшие

Шесть человек получили травмы в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil неподалеку от города Хьюстон в Техасе.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление компании в среду.
Жизням пострадавших угрозы нет, заявили в компании.
Но местный телеканал KPRC со ссылкой на одного из менеджеров Exxon Mobile приводит данные о 37 пострадавших. Он также заявил, что их повреждения не угрожают жизни, и охарактеризовал травмы как "легкие ожоги".
Власти города Бэйтаун, где находится завод, сообщили, что Exxon Mobil предложила проживающим рядом предприятием временно переместиться в убежище.
Пожарные продолжают тушить огонь.
Напомним, что в России площадь воспламененных территорий в четырех российских регионах достигла почти трех миллионов гектаров – в них уже ввели режим ЧС.
При этом власти тушат огонь лишь на малой части загоревшей территории, утверждая, что расходы на борьбу с огнем превысят предполагаемый ущерб.
Как мы уже писали смог из-за пожаров окутал не только российские территории, но страны ее соседей: дым из Сибири дошел аж до монгольской столицы Улан-Батора, а метеорологи Казахстана уже зафиксировали в некоторых регионах страны превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк