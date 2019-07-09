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В США на площадке SpaceX для испытаний корабля Starship произошел пожар

9 июля, 03:40

При пожаре никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50 — 100 тыс. долларов.

Фото: Pixabay

Пожар вспыхнул на площадке для испытаний космического корабля Starship, разрабатываемого принадлежащей американскому инженеру и предпринимателю Илону Маску компанией SpaceX. Об этом сообщила газета Florida Today со ссылкой на пресс-службу компании.

Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко, что в штате Флорида). "На площадке SpaceX в Коко произошел небольшой пожар", — цитирует газета пресс-секретаря компании Джеймса Глисона. По его словам, огонь "удалось потушить за несколько минут благодаря усилиям пожарной службы".

По словам представителя SpaceX, при пожаре никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50 — 100 тыс. долларов. Предполагаемой причиной возгорания являются неполадки электрооборудования.

Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.

Напомним, американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с 24 спутниками стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в ночь с 24 на 25 июня (по киевскому времени). Третий по счету запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Илон Маск назвал самым сложным за всю историю компании. Ракете предстоит доставить спутники сразу на три разные орбиты.

Напомним, ранее SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии. Запуск совершался на Falcon Heavy и стал первым коммерческим выходом этой ракеты-носителя в космос:


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Тег США, пожар, SpaceX

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Источник:

ТАСС

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