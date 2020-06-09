В США на прощание с афроамериканцем Джорджем Флойдом пришли тысячи человек

Прощание с Флойдом прошло под знаком борьбы против расизма в США

В США состоялась церемония прощания с темнокожим Джорджем Флойдом, которого убили полицейские при задержании, после чего в стране начались массовые протесты и беспорядки. Церемонию провели церкви в южной части Хьюстона (штат Техас).

Церемонию, которая продолжалась около шести часов, посетили более 6 тысяч человек. Они прибыли из разных частей страны.

Прощание с Флойдом прошло под знаком борьбы против расизма в США. Многие посетители надели футболки с лозунгом "Жизни черных важны" или фразой "Я не могу дышать", которую произнес Флойд в то время, когда полицейский Дерек Шовин прижимал коленом его шею к асфальту.

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Действующий президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, на церемонию прощания не приехал. А вот бывший американский вице-президент Джозеф Байден встретился с членами семьи Флойда и проповедником Элом Шарптоном, являющимся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения.

Флойд, которому на момент смерти было 46 лет. Большую часть жизни он провел в Хьюстоне, откуда в 2014 году переехал в Миннеаполис.

Афроамериканца похоронят на кладбище в пригороде Хьюстона. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать лишь члены семьи и друзья покойного.

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Напомним, что смерть афроамериканца при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая вызвала массовые протесты по всей Америке.

Видео: Reuters

Напомним, что ранее суд назначил залог в миллион долларов экс-полицейскому, обвиняемому в убийстве афроамериканца Флойда.

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