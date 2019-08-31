В США на стадионе произошла стрельба: подробности, фото и видео

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в американском городе Мобил (штат Алабама) в пятницу вечером. Об этом сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пиблз", который проходил между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон". Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды "ЛеФлор". Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.
Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.
Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.
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