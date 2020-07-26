В США на улицах снова "война": фото и видео жестких противостояний в Сиэтле

В США вспыхнули протесты в Сиэтле. Американцы вышли на улицы с протестом Black Lives Matter против полицейского насилия и расизма, но эта акция переросла в столкновения – в результате десятки задержанных и пострадавшие копы.

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Об этом сообщает Reuters.

В полиции рассказали, что в попытках разогнать толпу правоохранители применяли нелетальное оружие.

Столкновения закончились 45 арестами демонстрантов и пострадавшими полицейскими.

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"21 офицер получил ранения в результате ударов кирпичами и от взрывчатых веществ. Большинство офицеров смогли вернуться на службу. Один госпитализирован в больницу с травмой колена", – заявили в местной полиции.

Видео: Reuters

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале июня в Сиэтле проходили жесткие столкновения, протестующие захватили целый квартал. Тогда американский президент Дональд Трамп называл их внутренними террористами.

Напомним, что массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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