В США на вечеринке расстреляны более 10 человек

В Америке продолжаются кровавые бойни – на этот раз стрельба была в Чикаго

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В США новая стрельба. На вечеринке в одном из частных домов Чикаго ранения получили 13 человек, четверо находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает Associated Press.

Начальник полицейского патруля Фред Уоллер рассказал, что стрельба возникла из-за спора на домашней вечеринке, устроенной в южной части Чикаго. По его словам, не менее 13 человек получили ранения, четверо – в критическом состоянии. Пострадавшим от 16 до 48 лет.

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Полиция допрашивает двух мужчин, одного из которых задержали с оружием (которое изъяли), а второй был ранен (возможно, кто-то отстреливался).

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Уоллер рассказал, что стрельба началась сначала внутри, а потом уже продолжилась на улице, когда люди стали выбегать из дома. По его словам, также были слышны выстрелы неподалеку от этого дома.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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