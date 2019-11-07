В США начала работать доставка товаров с помощью дронов: видео

Воздушная доставка будущего заработала в Соединенных Штатах. Там сеть аптек начала доставлять товары дронами. Первый полет состоялся в Северной Каролине. Беспилотник привез лекарства на газон частного дома, а также в дом престарелых. Пакеты размером с небольшую коробку для обуви дроны спускали на веревке с высоты шести метров. Компания-оператор стала первой в США, получила лицензию Федерального авиационного управления. Дронам разрешено летать только днем, они должны избегать скопления людей и главные дороги. До 2021 года регуляторы должны выпустить окончательный свод правил, по которым беспилотники будут работать в воздушном пространстве США.

Реклама

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Нью-Йорке появился вертолет-такси. На воздушном такси жители и гости Нью-Йорка могут долететь из нижнего Манхэттена в аэропорт Джона Кеннеди Восьмиминутный рейс будет стоить от 200 долларов вместе с транспортом до вертолетной площадки. На авто такое путешествие через нью-йоркские пробки длится до двух часов и стоит втрое дешевле.

В тренде Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама