В США начали испытания второй вакцины от нового коронавируса

Федеральные власти США выдали разрешение на начало клинических испытаний второй вакцины от коронавируса. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Сегодня вторая компания объявила о том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило начать клинические испытания ее вакцины от нового коронавируса", — сказал американский лидер. Он не уточнил, о какой именно фирме идет речь. Вместе с тем Трамп напомнил, что ранее разрешение на тестирование аналогичной вакцины получила компания Johnson & Johnson.

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Трамп отметил, что 10 "терапевтических средств" для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в настоящее время проходят испытания в США. "Это будет достаточно быстрый процесс", — пообещал глава американской администрации. Наконец, добавил он, еще 15 таких препаратов находятся в стадии подготовки к клиническим испытаниям.

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По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. Согласно информации американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 362 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 10 тысяч человек.

Ранее турецкие врачи сообщили о важном прорыве в создании вакцины против коронавируса.

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