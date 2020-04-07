Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Мировые новости
  2. США

В США начали испытания второй вакцины от нового коронавируса

7 апреля, 04:07

Елена Кузьмич

Трамп напомнил, что ранее разрешение на тестирование аналогичной вакцины получила компания Johnson & Johnson

Федеральные власти США выдали разрешение на начало клинических испытаний второй вакцины от коронавируса. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Сегодня вторая компания объявила о том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило начать клинические испытания ее вакцины от нового коронавируса", — сказал американский лидер. Он не уточнил, о какой именно фирме идет речь. Вместе с тем Трамп напомнил, что ранее разрешение на тестирование аналогичной вакцины получила компания Johnson & Johnson.

Реклама

Трамп отметил, что 10 "терапевтических средств" для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в настоящее время проходят испытания в США. "Это будет достаточно быстрый процесс", — пообещал глава американской администрации. Наконец, добавил он, еще 15 таких препаратов находятся в стадии подготовки к клиническим испытаниям.

В тренде
Коронавирус останется с нами надолго: вирусолог из Чехии объяснила

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. Согласно информации американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 362 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 10 тысяч человек.

Ранее турецкие врачи сообщили о важном прорыве в создании вакцины против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцина коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 6 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 6 апреля и все подробностиДругие страны
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Цены на нефть рванули вверх после рекордного обвала
Цены на нефть рванули вверх после рекордного обвалаЭкономика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с пандемией коронавируса
Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с пандемией коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...