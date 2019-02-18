В США начали производить улучшенные Javelin

У модифицированной версии комплексов увеличилась на 70% эффективность против пехоты

Фото: Flickr

В США начали производить улучшенные Javelin //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a84/143/5c6a84143418f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a84/143/5c6a84143418f.jpg 2019-02-18T12:09:05+02:00 США У модифицированной версии комплексов увеличилась на 70% эффективность против пехоты

Американский производитель военной продукции Lockheed Martin начал производство модифицированной версии противотанкового комплекса Javelin – FGM-148 F, сообщили в компании, отметив, что уже заключены контракты на поставку ПТРК.

"Первыми получателями FGM-148 F выступят сухопутные войска США, а также несколько иностранных государств. В настоящее время ведется производство опытной партии модернизированного Javelin", — заявил представитель Lockheed Martin.

Как утверждает, новую версию комплекса отличает повышенный осколочно-фугасный эффект боевой части, благодаря чему его эффективность против пехоты увеличилась на 70%. Кроме того, ПТРК получил модернизированную систему запуска и улучшенный предохранитель.

Кроме этой версии, сейчас разрабатывают еще одну модификацию – FGM-148G, которая получит головку самонаведения с неохлаждаемым тепловизором и улучшенную электронику, а его масса будет снижена на полкилограмма, а также снизится стоимость.

В Lockheed Martin также завершила разработку дистанционно-управляемого боевого модуля, оснащенного комплексом Javelin.

Напомним, что Украине американские власти поставили комплексы Javelin еще в прошлом году. Однако, как сообщил президент Петр Порошенко, украинские военные их еще ни разу не применили.

Мы также писали, что США передали ракетные комплексы Javelin и TOW также силам самообороны сирийских курдов.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.