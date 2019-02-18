В США начали производить улучшенные Javelin
У модифицированной версии комплексов увеличилась на 70% эффективность против пехоты
Американский производитель военной продукции Lockheed Martin начал производство модифицированной версии противотанкового комплекса Javelin – FGM-148 F, сообщили в компании, отметив, что уже заключены контракты на поставку ПТРК.
"Первыми получателями FGM-148 F выступят сухопутные войска США, а также несколько иностранных государств. В настоящее время ведется производство опытной партии модернизированного Javelin", — заявил представитель Lockheed Martin.
Как утверждает, новую версию комплекса отличает повышенный осколочно-фугасный эффект боевой части, благодаря чему его эффективность против пехоты увеличилась на 70%. Кроме того, ПТРК получил модернизированную систему запуска и улучшенный предохранитель.
Кроме этой версии, сейчас разрабатывают еще одну модификацию – FGM-148G, которая получит головку самонаведения с неохлаждаемым тепловизором и улучшенную электронику, а его масса будет снижена на полкилограмма, а также снизится стоимость.
В Lockheed Martin также завершила разработку дистанционно-управляемого боевого модуля, оснащенного комплексом Javelin.
Напомним, что Украине американские власти поставили комплексы Javelin еще в прошлом году. Однако, как сообщил президент Петр Порошенко, украинские военные их еще ни разу не применили.
Мы также писали, что США передали ракетные комплексы Javelin и TOW также силам самообороны сирийских курдов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В США начали производить улучшенные Javelin". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Джавелины" не помогут: в Stratfor оценили шансы Украины сдержать вторжение России
На захват азовского побережья Украины Россия может отрядить десятки тысяч солдат и серьезную технику
Украина не может пустить Javelin в бой по своему усмотрению – посол
Поскольку Америка предоставила комплексы на безвозмездной основе, на их использование накладывается ряд ограничений
Украинские ПТРК не хуже Javelin, а "Вильха" лучше российского "Смерча" – Турчинов
В Украине есть перспективные разработки артиллерийских систем, минометов, бронетехники, отметил секретарь СНБО
Перед встречей Трампа с Путиным пропагандисты Кремля удивили новым фейком про Javelin
Россия решила зайти издалека и пробует настроить американцев против Украины