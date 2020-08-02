В США начались масштабные лесные пожары: огонь тушат с вертолетов (фото и видео)

В США на территории штата Калифорния вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил 4,8 гектара леса. Из-за возгораний спасатели эвакуировали 7 800 человек.

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Как сообщил CNN, пожары вспыхнули еще 31 июля. До этого времени огонь уничтожил семейный дом и две хозяйственные постройки.

Сейчас на месте находятся 375 спасателей. Для тушения пожара используют вертолеты и бульдозеры.

Пока информации о пострадавших нет. В местных отелях и школе города Бомонт созданы центры эвакуации для местных жителей.

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"На случай, если кто-то хочет знать, как выглядит дикий огонь издалека в Калифорнии. Вот как выглядит лето в Южной Калифорнии", – написала в Twitter местная жительница.

Напомним, в прошлом году из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали более 100 тысяч человек. Со стихией на юге Калифорнии сражались около тысячи пожарных.

Кроме того, масштабные пожары ранее охватили Австралию. Они уничтожили более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 23 человека, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов, порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

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