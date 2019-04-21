В США началось голосование на выборах президента Украины

Об этом сообщили на странице посольства в Facebook

Фото: Facebook

В Соединенных Штатах Америки открылся заграничный избирательный участок в городе Вашингтон. Об этом сообщили на странице посольства Украины в США на странице в Facebook.

"В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне", – говорится в сообщении.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения. Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Напомним, что Австралия, которая сегодня традиционно стала самым первым государством, в котором открылись участки для голосования во втором туре выборов президента Украины, стала соответственно и первым из 72, где они закрылись. Когда в Киеве было лишь 11:00, закрылся заграничный избирательный участок, расположенный в Канберре.

По состоянию на 15:00 явка в Украине на выборах президента во втором туре достигла почти 50%.Сейчас в Украине уже проголосовали 47,87% избирателей.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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