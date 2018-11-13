В США начался судебный процесс по делу наркобарона Коротышки

Сегодня, 22:49

Гусману инкриминируют организацию оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализацию миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений

Хоакин Гусман под стражей, фото AFP
Хоакин Гусман под стражей, фото AFP

Слушания по существу по делу бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка начались во вторник в суде в нью-йоркском районе Бруклин, – передает ТАСС.

Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП), в первые дни процесса стороны обвинения и защиты должны будут представить свои ключевые аргументы. Вердикт по данному делу будет выносить жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность ввиду возможных попыток угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе приспешников Гусмана и членов "Синалоа".

Как отмечается, слушания могут продлиться несколько месяцев. Буквально в последний момент один из членов жюри присяжных по неизвестным причинам взял самоотвод, и суд занялся поисками его замены. В связи с этим не исключено, что первые выступления представителей прокуратуры и адвокатов будут перенесены.

Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе прошлого года. Ему инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений.

Экс-наркобарон, который содержится в одной из тюрем Нью-Йорка, заявил о своей невиновности по всем пунктам предъявленного ему обвинения. В случае если присяжные в итоге признают Гусмана виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

61-летний Гусман неоднократно жаловался на условия содержания в тюрьме. По словам адвоката Эдуардо Баларезо, возглавляющего команду защиты, подсудимый 23 часа в сутки проводит в холодной одиночной камере в полной изоляции при постоянном освещении, что сказывается на его психическом состоянии.

Ранее в Одессе задержали международного наркодилера в майке "Эскобар". Иностранец планировал наладить транзит кокаина и героина через Украину.

А в Николаеве стражи порядка пресекли деятельность преступной группы во главе с сотрудником полиции, которая занималась производством и продажей особо опасных наркотиковЗлоумышленники обустроили нарколабораторию в гараже, а потом продавали местным жителям наркотические вещества. Установлено 10 эпизодов преступной деятельности группы.

Напомним, ранее была таможенники пресекли попытку доставки 260 кг наркотиков из Ирана в Украину
наркотики, наркобарон, Хоакина Гусман

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