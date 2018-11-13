В США начался судебный процесс по делу наркобарона Коротышки

Слушания по существу по делу бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка начались во вторник в суде в нью-йоркском районе Бруклин, – передает ТАСС.

Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП), в первые дни процесса стороны обвинения и защиты должны будут представить свои ключевые аргументы. Вердикт по данному делу будет выносить жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность ввиду возможных попыток угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе приспешников Гусмана и членов "Синалоа".

Как отмечается, слушания могут продлиться несколько месяцев. Буквально в последний момент один из членов жюри присяжных по неизвестным причинам взял самоотвод, и суд занялся поисками его замены. В связи с этим не исключено, что первые выступления представителей прокуратуры и адвокатов будут перенесены.

Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе прошлого года. Ему инкриминируются организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений.

Экс-наркобарон, который содержится в одной из тюрем Нью-Йорка, заявил о своей невиновности по всем пунктам предъявленного ему обвинения. В случае если присяжные в итоге признают Гусмана виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

61-летний Гусман неоднократно жаловался на условия содержания в тюрьме. По словам адвоката Эдуардо Баларезо, возглавляющего команду защиты, подсудимый 23 часа в сутки проводит в холодной одиночной камере в полной изоляции при постоянном освещении, что сказывается на его психическом состоянии.

Ранее в Одессе задержали международного наркодилера в майке "Эскобар". Иностранец планировал наладить транзит кокаина и героина через Украину.

А в Николаеве стражи порядка пресекли деятельность преступной группы во главе с сотрудником полиции, которая занималась производством и продажей особо опасных наркотиков. Злоумышленники обустроили нарколабораторию в гараже, а потом продавали местным жителям наркотические вещества. Установлено 10 эпизодов преступной деятельности группы.

Напомним, ранее была таможенники пресекли попытку доставки 260 кг наркотиков из Ирана в Украину.