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В США наркобарон-миллиардер получил пожизненный срок

18 июля, 01:15

Суд также приказал Эль-Чапо выплатить 12 млрд долларов

Фото: REUTERS/Jane Rosenberg
Фото: REUTERS/Jane Rosenberg.

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего главаря наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана по прозвищу Эль-Чапо к пожизненному тюремному заключению. Об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, передает CNN.

В феврале жюри присяжных суда признало бывшего главаря наркокартеля Синалоа виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков.

61-летний Гусман, известный под прозвищем Коротышка, был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Слушания по существу дела бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" начались 13 ноября прошлого года. Вердикт по данному делу выносило жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность из-за возможных угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников Гусмана и членов "Синалоа".

Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства:

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Тег США, суд, пожизненное заключение, наркобарон, Гусман

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