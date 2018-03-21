В США нашли подрывника из Остина

Сегодня, 18:43

В ходе задержания преступник покончил с собой


Техасская полиция нашла террориста, который в течение месяца разносил взрывные устройства в американском городе Остин.

Преступник оставлял их в разных кварталах. В результате шести взрывов погибли два человека, еще несколько – ранены.

Нашли преступника в пригороде. Во время задержания он покончил с собой.

Напомним, полиция более чем вдвое увеличила вознаграждение за информацию о преступниках – до 115 тысяч долларов. 

Ранее в столице американского штата Кентукки снесли с помощью взрыва самое высокое здание. 28-этажная башня Capital Plaza была построена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы со стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.

Также взрыв телефона в руках у китайца сняли на видео. Смартфон взорвался в китайской ремонтной мастерской, когда работник попытался заменить батарею. Он хотел вытащить аккумулятор, но гаджет внезапно вспыхнул.

Кроме этого, мы писали, что в столице Венесуэлы прогремел взрыв рядом с колонной полицейских.

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о семи пострадавших при взрыве в Каракасе полицейских и 4 сгоревших мотоциклах. Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство.
США, взрыв, преступник, техас
Источник:

"Сегодня"

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