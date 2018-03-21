В США нашли подрывника из Остина
В ходе задержания преступник покончил с собой
Техасская полиция нашла террориста, который в течение месяца разносил взрывные устройства в американском городе Остин.
Преступник оставлял их в разных кварталах. В результате шести взрывов погибли два человека, еще несколько – ранены.
Нашли преступника в пригороде. Во время задержания он покончил с собой.
Напомним, полиция более чем вдвое увеличила вознаграждение за информацию о преступниках – до 115 тысяч долларов.
Ранее в столице американского штата Кентукки снесли с помощью взрыва самое высокое здание. 28-этажная башня Capital Plaza была построена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы со стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.
Также взрыв телефона в руках у китайца сняли на видео. Смартфон взорвался в китайской ремонтной мастерской, когда работник попытался заменить батарею. Он хотел вытащить аккумулятор, но гаджет внезапно вспыхнул.
Кроме этого, мы писали, что в столице Венесуэлы прогремел взрыв рядом с колонной полицейских.
Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о семи пострадавших при взрыве в Каракасе полицейских и 4 сгоревших мотоциклах. Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство.