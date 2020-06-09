В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книги

Сундук с сокровищами был спрятан Форрестом Фенном больше 20 лет назад

В американском национальном парке Йеллоустоун был найден клад с драгоценностями, спрятанный коллекционером Форрестом Фенном в конце 1990-х.

О находке в эфире CBS News рассказал Фенн, которому, в свою очередь, об этом анонимно сообщил сам кладоискатель.

Про спрятанный в Скалистых горах клад – сундук с драгоценными камнями, золотыми монетами и ювелирными изделиями совокупной стоимостью в миллион долларов – коллекционер сообщил в своей автобиографии, которая была опубликована в 2010 году.

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В книге он признается, что на подобную авантюру он решился, чтобы оставить после себя след в истории после того, как ему поставили неутешительный диагноз – рак. Однако после случилась ремиссия, но свою идею Форрест Фенн, все равно, реализовал, оставив в автобиографии девять подсказок, как найти клад.

Известно, что на поиски отправились сотни человек (как минимум четверо из них при этом погибли), но посчастливилось найти так называемые "сокровища Фенна" лишь одному из них – он анонимно сообщил об этом автору, подтвердив свои слова фотоснимком находки. Мужчина признался, что помогло ему найти клад – подсказка в форме стихотворения.

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"Наполовину это радость, наполовину — грусть от того, что история закончилась", – ответил Фенн на вопрос о том, как он теперь себя чувствует.

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Напомним, ранее в этом году в Великобритании мужчина, разбирая хлам в гараже, обнаружил старинный нефритовый амулет в форме собаки, стоимость которого оценивают в два-три миллиона фунтов стерлингов.

А прошлой осенью в Северной Ирландии двое мужчин случайно обнаружили другое сокровище – 84 золотые монеты, некоторые из которых датированы XVI веком.

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