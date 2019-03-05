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В США нашли владельца исторического джекпота

Сегодня, 03:25

Победителя лотереи искали с октября прошлого года

Фото: Flickr
В США нашли владельца исторического джекпота //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/892/e64/5c5892e64ef74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/892/e64/5c5892e64ef74.jpg США Победителя лотереи искали с октября прошлого года

Организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что победителя лотереи искали с октября прошлого года.

"Житель Южной Каролины, подавший заявление на то, чтобы получить второй по величине выигрыш в лотерею в истории США, выбрал опцию единовременного платежа в размере почти 878 млн долларов.Это самая большая выплата джекпота одному победителю в истории Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

"Мы рады, что житель Южной Каролины вышел на связь, чтобы претендовать на эту замечательную награду", – заявил Хоган Браун, исполнительный директор лотерейной комиссии.

Выигрышный билет был продан между 20 октября и 23 октября прошлого года в магазине в Симпсонвилле, штат Южная Каролина.

"В течение нескольких месяцев жители Южной Каролины рассуждали, почему победитель сразу не пришел за выигрышем. Некоторые предполагали, что он скрывался от полиции и опасался проверки. Некоторые считали, что победитель начал очень сильно нервничать, когда увидел выигрышные числа, и скончался на месте", - пишет агентство.

Победитель имеет время до 19 апреля, чтобы претендовать на награду. В заявлении лотерейной комиссии не было никакого упоминания о том, почему он вышел на связь только сейчас.

Напомним. что в мае  в Mega Millions разыграли джек-пот в 143 млн долларов .

Кроме того, месяцем ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов , был продан в штате Нью-Джерси.

Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии  достался джек-пот в размере 522 млн долларов .

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Тег США, лотерея, победитель, джекпот, Mega Millions

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