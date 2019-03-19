В США наводнение изолировало АЭС
Вода прервала наземное сообщение с атомной электростанцией
Мощное наводнение затопило атомную электростанцию Купер в Браунвилле, что в штате Небраска. Вода прервала наземное сообщение с АЭС, люди и продовольствие туда доставляются вертолетами.
По данным Метеорологической службы США, уровень воды в реке Миссури, самой протяженной в Северной Америке, может подняться до 14,48 м, побив рекорд, установленный в 2011 году. Воды Миссури уже затопили обширные территории между городами Омаха (Небраска) и Канзас-Сити (штат Канзас).
Стихийное бедствие привело к гибели уже трех человек. Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Департамент сельского хозяйства Небраски оценил ущерб, нанесенный животноводству штата, в около 400 млн долларов. Вице-президент США Майкл Пенс планирует совершить поездку в Небраску во вторник, чтобы лично оценить масштаб бедствия.
Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Причиной одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений стало наложение на прошлой неделе таких факторов, как стремительное потепление, таяние снега и мощные осадки. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, но нанесло самый сильный урон по Небраске, где режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах. 16 рек вышли из берегов, подтопив дороги, разрушив участки автодорог и мосты.
Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.
Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.
Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.
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