Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США наводнение изолировало АЭС

Сегодня, 06:44

Вода прервала наземное сообщение с атомной электростанцией

Фото: Pixabay
В США наводнение изолировало АЭС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/070/bfb/5c9070bfbd443.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/070/bfb/5c9070bfbd443.jpg США Вода прервала наземное сообщение с атомной электростанцией

Мощное наводнение затопило атомную электростанцию Купер в Браунвилле, что в штате Небраска. Вода прервала наземное сообщение с АЭС, люди и продовольствие туда доставляются вертолетами.

По данным Метеорологической службы США, уровень воды в реке Миссури, самой протяженной в Северной Америке, может подняться до 14,48 м, побив рекорд, установленный в 2011 году. Воды Миссури уже затопили обширные территории между городами Омаха (Небраска) и Канзас-Сити (штат Канзас).

Стихийное бедствие привело к гибели уже трех человек. Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Департамент сельского хозяйства Небраски оценил ущерб, нанесенный животноводству штата, в около 400 млн долларов. Вице-президент США Майкл Пенс планирует совершить поездку в Небраску во вторник, чтобы лично оценить масштаб бедствия.

Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Причиной одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений стало наложение на прошлой неделе таких факторов, как стремительное потепление, таяние снега и мощные осадки. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, но нанесло самый сильный урон по Небраске, где режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах. 16 рек вышли из берегов, подтопив дороги, разрушив участки автодорог и мосты.

Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.

Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.

Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, потоп, жертвы, АЭС, наводнение

Вы сейчас просматриваете новость " В США наводнение изолировало АЭС". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погодный "армагеддон" в США унес жизни трех человек в Небраске

Сегодня, 05:40

Из-за полноводья один мужчина умер, захлебнувшись в машине

В Небраске введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупнейшего наводнения

Сегодня, 04:58

Из-за наводнения появились очереди в продуктовых магазинах, поставки в которые были прерваны

Наводнение в штате Миссури: есть первые жертвы

Вчера, 20:45

Движение по более чем 100 дорогам в штате прервано

Тропический циклон в Зимбабве: число жертв достигло 65 человек

Вчера, 01:45

Спасатели продолжают работать в провинции Маникаланд, где бушует стихия

В Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек

Вчера, 00:26

В стране разбушевался тропический циклон

Наводнение в Индонезии унесло жизни более 60 человек

17 марта, 09:39

Десятки людей считаются пропавшими без вести

Умер бывший муж Лолиты

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Когда наступает биологическая старость человека?

Фанаты переживают из-за внешнего вида Юлии Началовой

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

7 женских имен, которые "притягивают" счастье

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Юлия Началова и другие звезды-жертвы пластики