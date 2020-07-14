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В США назвали число пострадавших в результате пожара на борту корабля ВМС

14 июля, 06:48

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ни один военный моряк не госпитализирован

Количество пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего, что в штате Калифорния, достигло до 59 человек. Об этом сообщило на своей странице в Twitter управление надводных сил Тихоокеанского флота США.

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Пострадали 36 военнослужащих и 23 гражданских лица. У некоторых из них тепловой удар и отравление дымом. Всем была оказана медицинская помощь. Ни один военный моряк не госпитализирован.

Пожар не могут потушить вторые сутки.

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О возгорании на борту Bonhomme Richard стало известно накануне. Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.

Видео: Reuters

Ранее ЧП произошло с другим американским военным кораблем – во время тестового похода у авианосца CVN-78 Gerald R. Ford отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты.

А в 2019 году у побережья Калифорнии загорелось судно, в результате чего погибли более трех десятков человек. Инцидент произошел на борту коммерческого судна длиной 25 метров.

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США корабль пострадавшие пожар

Источник: ТАСС

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