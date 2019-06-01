В США назвали предварительные причины стрельбы в Вирждинии

Но строить предположения пока рано, полицейские имеют слишком мало данных

Фото: Pixabay

Психическое заболевание или конфликт на рабочем месте могли стать причиной трагедии в муниципалитете в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), где 11 человек были застрелены и шестеро получили ранения. Такое мнение выразил в интервью телекомпании CNN бывший помощник директора ФБР Крис Швейкер.

"Психическое заболевание или конфликт на рабочем месте среди возможных мотивов, — сказал он. — Но строить предположения пока рано, слишком мало данных".

Как сообщил ранее начальник полиции Вирджиния-Бич Джеймс Сервера, человек, имени которого пока не называют, вошел в здание муниципалитета и сразу же открыл беспорядочную стрельбу. По словам Серверы, стрелявший мертв. Он уточнил, что преступник одно время работал в муниципалитете.

Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Также сообщалось о стрельбе в американской школе.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.

Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В США назвали предварительные причины стрельбы в Вирждинии". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"