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В США назвали страны, которые обвиняют в распространении фейков о коронавирусе

21 марта, 17:04

Татьяна Очеретяна

Госсекретарь вспомнил о теориях, согласно которым вирус пошел от вооруженных сил США

США обвинили ряд стран в дискредитации того, что делает Америка по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга в Белом доме.

"Проводятся скоординированные действия по дискредитации того, что делает Америка и тех действий, которые начал президент Трамп", – заявил Помпео.

"Это достаточно разобщенное, но мы видели такие действия с таких мест, как Китай, Россия и Иран", – добавил он.

Кроме того, Помпео вспомнил о теориях о том, что "каким то образом этот вирус пошел от вооруженных сил США" и о том, что в США происходят задержания, пишет Голос Америки.

В отдельном обращении госсек призвал американцев обращаться к проверенным источникам и правительству за информацией о коронавирусе.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

"Мы не можем позволить распространять дезинформацию от государственных деятелей и других, которые хотят помешать нашим усилиям", - заявил Помпео в обращении.

Напомним, ранее США уже говорили о распространении дезинформации России. В Госдепе считают, что тысячи учетных записей в социальных сетях, связанных с Россией, способствовали распространению паники относительно коронавируса, таким образом подрывая усилия по борьбе с эпидемией.

Кроме того, американские чиновники считают, что Москва использует контролируемые государством средства массовой информации и подставных лиц в социальных медиа для распространения дезинформации о коронавирусе.

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