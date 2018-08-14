В США назвали условия для отмены новых санкций против России

Старший сотрудник Государственного департамента Соединенных Штатов назвал требования, при выполнении которых из России могут снять санкции по делу Скрипалей.

Представитель госдепа США отметил, что согласно закону "О санкциях химического и биологического оружия" с России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий.

Первым условием представитель госдепа назвал то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать ее в нарушение международного права.

Второе. Россия к моменту окончания 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше принимать участия в "такой деятельности" (вероятно, речь идет о причастности к отравлению российского экс-разведчика Скрипаля и его дочери Юлии. – Ред.).

Третье условие. Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что Россия не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.

"Если эти критерии будут соблюдены, они (представители власти России. – Ред.) Не должны волноваться о новом раунде санкций",- сказал представитель Госдепа.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили о намерении ввести новые санкции против РФ в ответ на события в британском Солсбери, где предположительно с применением российского химоружия "Новичок" были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Под американские санкции попадет экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая такие как электроника, компьютеры, датчики, лазеры, оборудование в сфере телекоммуникаций, специализированное оборудование для добычи нефти и газа, а также технологии в сфере информации и безопасности.

Как ожидается, санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

Кроме того, власти США намерены ввести второй, "более болезненный" пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на источник в Госдепе.

В МИД РФ заявили, что Москва готовит ответ на новые санкции США.